Vermeintlicher Holzdiebstahl war wohl ein Schäferstündchen

Ein verdächtiges Auto hat eine Frau nachts der Polizei gemeldet. Es fuhr in ein Waldgebiet bei Münsterhausen, wo vorher Holz gestohlen worden war.

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin fiel am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Auto auf, das in ein Waldgebiet bei Münsterhausen fuhr und anschließend das Licht auf Standlicht umschaltete. Da es im dortigen Bereich in der Vergangenheit zu einem Holzdiebstahl kam, verständigte die Frau mit diesem Verdacht die Polizei. Nach der Überprüfung des Fahrzeuges konnte die Bedenken der Mitteilerin ausgeräumt werden. Die Polizeibeamten trafen ein Paar im Fahrzeug an, das offensichtlich eine andere Absicht als einen Holzdiebstahl hatte, so die polizei in ihrem Bericht. (AZ)