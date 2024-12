Musikalischer Hochgenuss beim Adventskonzert des Musikvereins Krumbach

Das Adventskonzert des Musikvereins Krumbach in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf war nochmals ein musikalischer Höhepunkt zum Abschluss des Vereinsjahres. Das 50-köpfige Blasorchester unter der Leitung von Lukas Weiss bot den zahlreichen Besuchern eine festliche und vielseitige Literatur von hoher musikalischer Qualität. Im Mittelpunkt dieses Konzertes stand Yasuhide Itos monumentales Werk „Gloriosa“, das mit seinen drei Sätzen - Oratio, Cantus und Dies Festus - die Zuhörer auf eine emotionale Reise zwischen Besinnlichkeit und festlicher Euphorie führte. Imposant war der Auftakt des Konzertes: Das Finale aus Anton Bruckners „Sinfonie Nr. 8 c-Moll“ arrangiert von Andreas Seeger, der die imposante Bandbreite des Klangkörpers demonstrierte. Eine klangliche Vielfalt des Musikvereins kam durch das Interlude aus Philipp Sparkes „The Year of the Dragon“ hervor.

Es bereicherten auch Ensembles aus dem Musikverein die Veranstaltung: So spielte ein Saxofon-Ensemble Gabriel Fauskis „Pavane Op. 50“, und ein Blechensemble „Avsked“ von Simon Zöchbauer, das von einer Klarinettensolistin begleitet wurde.

Ein Stück für den hohen Leistungsstand des Musikvereins Krumbach.

Ein weiterer besinnlicher Höhepunkt war der „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdinks Oper Hänsel und Gretel: Das Stück, in dem die Kinder am Waldrand einschlafen und von einer Schar Engel beschützt werden, rührte das Publikum mit seinen ergreifenden Melodien und der Botschaft: „Abends, will ich schlafen gehen - vierzehn Engel um mich stehen“. Mit Thiemo Kraas „World in Color“, interpretiert von einem kraftvollen Blechbläser-Ensemble, kehrte eine energiegeladene Dynamik in den Kirchenraum zurück. Der hohe Leistungsstand des Orchesters spiegelte sich in Lorenz Maierhofers „Der Verliebte“ wider, eingeleitet von einem Ensemble, bildete sich mit dem Einsatz des gesamten Orchesters ein eindrucksvoller Klangkörper.

Stimmungsvoll dann der Abschluss des Konzertes mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ und der Zugabe „Mentis“, das die adventlichen Klänge von „Maria durch den Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“ vereint. Jedenfalls war dieses Adventskonzert mit neuen Akzenten eine gelungene Premiere, nachdem der Musikverein über viele Jahre am 3. Adventssonntag stets einen Gottesdienst in der Maria Hilf Kirche gestaltet hatte.

Der Musikverein plant derzeit übrigens die Anschaffung neuer Trachten, die das Erscheinungsbild des Krumbacher Traditionsvereins prägen. Spenden dazu würden den Musikverein bei diesem Projekt sehr unterstützen. (AZ)