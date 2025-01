Musiker ins schuldenfrei und wählen neuen Vorstand

Ein Rückblick auf die Arbeit der Musikvereinigung Thannhausen, Wahlen und eine gute Nachricht zu den Finanzen des Vereins haben die Mitgliederversammlung beschäftigt.

Nachdem der Vorsitzende Werner Gryksa das Treffen eröffnet hatte, führte Schatzmeister Tobias Hemmerle durch die Finanzen des Vereins. Die finanzielle Lage der Musikvereinigung entwickele sich stabil und sei geregelt. Das Darlehen konnte in 2023 komplett getilgt werden. Es bestehen somit keine Kredite mehr für die Musikvereinigung Thannhausen. Der Grund seien vor allem großzügige Spenden einzelner Personen, Stiftungen, des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds und der Stadt Thannhausen. Die Kassenprüfer Franz Bußjäger und Erich Keller stellten eine ordnungsmäßige Kassenführung fest. Beide scheiden nach vielen Jahren aus dem Amt. Der Verein würdigte die beiden Ehrenmitglieden für die langjährige Tätigkeit.

So steht es um die musikalische Ausbildung

In Abwesenheit von Hannah Peter (Leiterin des Bläserzentrums Thannhausen) trug Helena Jäckle (Jugendleiterin) deren Bericht zum Bläserzentrum vor. Insgesamt wurden 29 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Auch das Jugendorchester mit zwölf Musikern wachse und entwickele sich stetig. Helena Jäckle berichtete ebenfalls in ihrer Funktion als Jugendleiterin über das Bläserzentrum und das Jugendorchester und erwähnte besonders die erfolgreichen Bläserprüfungen und die Teilnahme am Thannhauser Ferienprogramm.

Der Vorsitzende Werner Gryksa verlas den Bericht von Dirigent Satoshi Hidaka. Dieser berichtete beispielsweise über das Wertungsspiel 2024 bei dem in der Oberstufe 93,3 Punkte und ein ausgezeichneter Erfolg erzielt werden konnten. Ebenfalls nannte er die Höhepunkte Frühjahrskonzert und Jubiläumsserenade. Im Bericht des Vorsitzenden berichtete Werner Gryksa ebenfalls über das vergangene Vereinsjahr, er hob die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Burtenbach hervor und nannte die gemeinsamen Projekte Kirchenkonzert und Neujahrskonzert.

Neuwahlen des Vorstands

Alois Held leitete die Neuwahl des Vorstands. Daniel Gülseren traten als stellvertretender Vorsitzender und Birgit Leeb sowie Harald Adolph als Beisitzer nicht mehr an. Als Nachfolger wurden Harald Gaßner als Vizevorsitzender, Mathias Miller und Petra Keller-Höss jeweils als Beisitzer ins Amt gewählt. Der Vorstand setzt sich so zusammen: Werner Gryksa (Vorsitzender), Harald Gaßner (Stellvertreter), Tobias Hemmerle (Schatzmeister), Verena Lang (Schriftführerin), Peter Straub (Zeug- und Notenwart), Helena Jäckle (Jugendleiterin), Petra Keller-Höss (Beisitzerin) und Mathias Miller (Beisitzer). Als Kassenprüfer wurden Johanna Reisacher und Franz Jäckle ins Amt gewählt. Werner Gryksa bedankte sich bei den scheidenden Mitgliedern für ihr Engagement und ihren Einsatz. (AZ)