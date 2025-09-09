Ominöse Schüsse: Jäger haben wohl Enten am Stausee gejagt

Bei der Einsatzzentrale ist am Montagabend gegen 19.35 Uhr die Meldung eingegangen, dass in Deisenhausen zwei Männer in Tarnkleidung mit Gewehr stehen sollen. Nach einem Gespräch untereinander habe einer der Männer von der Brücke aus in die Günz geschossen, so hieß es gegenüber den Beamten. Anschließend sei er auf die andere Seite der Brücke gewechselt und habe noch einmal Schüsse in die Günz abgegeben. Die Schüsse wurden von mehreren Personen gehört, teilt die Polizei Krumbach mit. Es rückten mehrere Streifen der Polizei an. Die beiden Männer konnten am Stausee bei Oberegg angetroffen werden. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich um Jäger handelte, welche Enten gejagt haben. Sie hatten nach Angaben der Polizei auch die Erlaubnis, dort zu jagen. (AZ)

