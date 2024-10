Nachruf: Andrea Fischer aus Aichen hatte für alle ein offenes Ohr

Große Trauer und Betroffenheit in der Gemeinde Aichen und in der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen: Die Gemeinderätin und zweite Bürgermeisterin Andrea Fischer ist nach schwerer Krankheit im Alter von 48 Jahren gestorben. Hatte sie noch in einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte im Rahmen der diesjährigen Bürgerversammlung Bürgermeister Alois Kling für sein Engagement stellvertretend für die Gemeinde gedankt, so war es nun das Gemeindeüberhaupt selbst, der mit einer bewegenden Trauerrede seiner verstorbenen Stellvertreterin seinen Dank und den der ganzen Gemeinde widmete.

