Jungmusikerin wird Landessiegerin

Die talentierte Jungmusikerin Hannah Mayer vom Musikverein Nattenhausen hat bereits vermehrt bewiesen, dass sie mit Ihrer Querflöte beeindruckende Leistungen erbringen kann. Beim Landesentscheid des Solo-Duo-Wettbewerbs des Bayerischen Blasmusikverbandes in Nürnberg stellte die junge Musikerin zuletzt Ihr außergewöhnliches Talent unter Beweis. Mit der beeindruckenden Punktzahl von 97,7 Punkten wurde Hannah Mayer zur Landessiegerin Ihrer Altersgruppe. Der Musikverein Nattenhausen ist stolz, eine so talentierte Jungmusikerin in seinen Reihen zu haben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.