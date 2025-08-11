Der Neubau der Kindertagesstätte in Aichen nimmt Gestalt an

Mit den Kommunalwahlen in Bayern am 8. März 2026 endet in Aichen eine Ära: Mit 79 Jahren (er wird im Oktober 80 Jahre) nimmt Bürgermeister Alois Kling Abschied von der Kommunalpolitik und wird daher im kommenden Jahr auch nicht mehr kandidieren. Seit 1996 führt Kling die Gemeinde mit den sechs Gemeindeteilen Aichen, Memmenhausen, Obergessertshausen, Bernbach, Nachstetten und Ruhfelden - dies mit unermüdlichem Engagement und mit viel Herzblut. Diesen Beweis „lieferte“ Kling auch in der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause.

Josef Jäger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86479 Aichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alois Kling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis