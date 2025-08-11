Icon Menü
Neubau der Kindertagesstätte Aichen: Fortschritte und Bürgermeister Kling blickt zurück

Aichen

Der Neubau der Kindertagesstätte in Aichen nimmt Gestalt an

Vor der Sommerpause hat der Gemeinderat Aichen noch viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Bürgermeister Alois Kling zieht Bilanz.
Von Josef Jäger
    Der Neubau der Kindertagesstätte in Aichen nimmt Gestalt an: Bürgermeister Alois Kling zeigt sich erfreut über die Entwicklung des 3,5 Millionen Projektes. Der "Neubau für die Zukunft" ist das größte Projekt, das die Gemeinde finanziell stemmen muss.
    Foto: Josef Jäger

    Mit den Kommunalwahlen in Bayern am 8. März 2026 endet in Aichen eine Ära: Mit 79 Jahren (er wird im Oktober 80 Jahre) nimmt Bürgermeister Alois Kling Abschied von der Kommunalpolitik und wird daher im kommenden Jahr auch nicht mehr kandidieren. Seit 1996 führt Kling die Gemeinde mit den sechs Gemeindeteilen Aichen, Memmenhausen, Obergessertshausen, Bernbach, Nachstetten und Ruhfelden - dies mit unermüdlichem Engagement und mit viel Herzblut. Diesen Beweis „lieferte“ Kling auch in der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpause.

