Autofahrer bremst in Neuburg ab und fährt rückwärts in Hintermann

Einen Verkehrsunfall aus Neuburg meldet die Krumbacher Polizei. Demnach waren am Dienstagmorgen zwei Autos auf der Krumbacher Straße in Richtung Süden unterwegs. Der vordere 36-jährige Fahrer verpasste die Einfahrt zur Sudetenstraße und bremste bis zum Stillstand ab. Der hinter ihm befindliche Autofahrer erkannte die Situation und blieb ebenfalls stehen, so die Polizei. Anschließend fuhr der 36-Jährige jedoch rückwärts und dem anderen Pkw-Fahrer in die Fahrzeugfront. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

