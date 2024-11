Betrug bei vermeintlichem Autokauf

Am Freitagabend meldete der Inhaber eines Kfz-Betriebes aus Neuburg a. d. Kammel bei der Polizei, dass sein Account bei einer Verkaufsplattform für Kraftfahrzeuge benutzt wurde und dort zahlreiche Fahrzeuge zum Verkauf angeboten wurden. Diese gehörten jedoch nicht seiner Firma. Er erhielt eine Nachricht von einem vermeintlichen Käufer aus Portugal, der ihm eine Rechnung und einen Kaufvertrag über den Kauf eines Pkws zukommen ließ, auf dem seine Firmendaten waren. Der Käufer hat für das nicht existierende Fahrzeug etwa 36.000 Euro bezahlt. Die Ermittlungen zum Empfänger des Geldes dauern noch an, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autokauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis