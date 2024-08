Erneuter Diebstahl eines Weidezaungeräts und einer Autobatterie in Neuburg

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr bis Samstag 7.30 Uhr ist von einer Viehweide in Neuburg an der Kammel ein Weidezaungerät und die dazugehörige Autobatterie entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich die Weide zwischen Neuburg und Keuschlingen. Weiterhin wurden der Elektrozaun durchtrennt und etwa 300 Meter Weidezaundraht gestohlen. Die abhandengekommenen Gegenstände haben einen Wert von etwa 750 Euro. Bereits eine Woche zuvor wurde an der gleichen Weide schon einmal ein Weidezaungerät mit Batterie entwendet. Um die Weide wieder abzusichern, hatte der Landwirt ein neues Gerät angebracht. (AZ)

