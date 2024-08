Unbekannter entwendet Leiter in Neuburg/Kammel

Gestohlen worden ist zwischen Freitag, 2. und Montag, 19. August, 9 Uhr eine dreiteilige Mehrzweckleiter im Wert von rund 350 Euro in Neuburg/Kammel. Die Leiter stand auf einem Anwesen in der Mühlstraße, von der Straße her sichtbar. Sie war nicht gegen Diebstahl gesichert. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich unter der Telefonnummer 08282/9050 bei der Polizeinspektion Krumbach melden. (AZ)

