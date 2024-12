Vorfahrtsmissachtung in Neuburg führt zu Kollision in Neuburg

Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr wollte eine 33-jährige Frau mit ihrem Auto in Neuburg von der Zufahrt zur Grundschule an der Einmündung in die Staatsstraße 2024 nach links abbiegen. Dabei nahm sie einem Autofahrer, der auf der Staatsstraße von Krumbach in Richtung Langenhaslach unterwegs war, die Vorfahrt. Das berichtet die Polizei. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro entstand. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Neuburg war vor Ort, da aus dem Wagen der Unfallverursacherin Kühlflüssigkeit auslief. Die Straße wurde gereinigt. (AZ)

Vorfahrtsmissachtung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis