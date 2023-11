Neuburg

vor 32 Min.

Neuer Edeka-Supermarkt ersetzt defizitären Dorfladen in Neuburg

Plus Der Neuburger Dorfladen macht Verluste und hat keine Zukunft: Ein neuer Supermarkt soll die Nahversorgung nicht nur gewährleisten, sondern auch verbessern.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

In der Generalversammlung der Dorfladen Neuburg eG teilte dessen Aufsichtsratsvorsitzender und Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer mit, dass sich ein Edeka-Vollsortimenter im Kammelmarkt ansiedeln werde. Die Weichen wurden bereits einen Tag später in der Marktgemeinderatssitzung gelegt. Der Flächennutzungsplan wird geändert und ein Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Markt Neuburg“ aufgestellt. Der geplante Lebensmittelmarkt war zudem am darauffolgenden Tag Thema in der Bürgerversammlung.

Dorfladen muss für über eine Viertelmillion Euro saniert werden

Unter dem Tagesordnungspunkt „Zukunft Dorfladen“ lüftete Dopfer in der Generalversammmlung der Dorfladen eG das Geheimnis. Der Rathauschef war bis zuletzt ein starker Verfechter des Dorfladens. Er sprach von einem sehr emotionalen Thema. „Bis ins Frühjahr planten wir, den Dorfladen umfangreich zu modernisieren“, verriet Dopfer. Anlass hierzu gaben die durchaus positiven Jahresergebnisse von 2019 bis 2021, wo Jahresüberschüsse im fünfstelligen Bereich erzielt werden konnten. Die sogenannten Coronajahre taten dem Dorfladen gut. „Die Jahresergebnisse motivierten, den Dorfladen zukunftsfähig zu machen“, so Dopfer. Einen Einbruch habe es dann im vergangenen Jahr gegeben, wo ein Verlust von 2600 Euro verzeichnet wurde. Nach aktuellem Stand werde auch zum Jahresende 2023 mit einem negativen Geschäftsergebnis zu rechnen sein, obwohl der Umsatz mit 493.000 Euro in den ersten neun Monaten relativ zufriedenstellend sei.

