Neuburg diskutiert wichtige Themen: Hochwasserschutz und Nahwärme im Fokus

„Die Fülle der Themen ist unerschöpflich“, kündigte Bürgermeister Markus Dopfer bei der Bürgerversammlung in Neuburg an. So dauerte sein kommunalpolitischer Streifzug rund zweieinhalb Stunden. Ausführlich ging der Rathauschef auf aktuelle Projekte ein. Aus erster Hand erfuhren die „Gekommenen“, dass künftig Claudia Weiss den Edeka-Markt betreiben wird. Die Heizzentrale für das Nahwärmenetz kommt jetzt ins Industriegebiet. Ein zentrales Thema war der Schutz gegen Hochwasser und Starkregen.

