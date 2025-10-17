Die Schule in Neuburg/Kammel wird erweitert

Der Markt Neuburg wird die Christoph-Rodt-Grundschule für Betreuungsplätze im Rahmen der Offenen Ganztagsbetreuung erweitern. Diesen offiziellen Grundsatzbeschluss fasste jetzt das Marktgemeinderatsgremium. „Damit bekunden wir gegenüber der Regierung von Schwaben, das Vorhaben umzusetzen“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Jetzt kann der Rathauschef einen Förderantrag einreichen.

Neuburg/Kammel diskutiert über das „Wie“ der Ganztagsbetreuung für die Grundschule

Über das „Wie“ der Erweiterung besteht allerdings noch erheblicher Diskussionsbedarf. Vorab informierte der Rathauschef, dass geplant sei, im Untergeschoss des Erweiterungsbaus eine Mensa, eine Ausgabeküche und einen Betreuungsraum für Kinder unterzubringen. Im Obergeschoss seien zwei weitere Betreuungsräume, eine „Lernlandschaft“ wie auch ein Personalraum vorgesehen. In den Räumlichkeiten sollen künftig 85 Kinder von insgesamt 130 Schulkindern betreut werden. Für das Projekt gibt es eine Förderung vom Bund in Höhe von rund 6000 Euro je geschaffenem Betreuungsplatz und zusätzlich 42 Prozent für die weiteren Räume. Marktrat Hubert Gaa trat bereits „auf die Bremse“. „Wir sollten uns auf das Notwendigste konzentrieren und keine Luxuslösung anstreben“, so Gaa. Auch Johannes Huber möchte intensiv geprüft haben, inwieweit auch die vorhandenen Klassenzimmer in das Konzept der „Offenen Ganztagsbetreuung“ eingebunden werden können. Verständnis für weitere Räumlichkeiten zeigte Bernhard Sonner. „Die Kinder brauchen eine Bewegungsänderung“, so Sonner. Auf einen Aufzug als barrierefreie Lösung wollen die Markträte verzichten. In der Novembersitzung werde die Thematik mit der Schulleitung und dem Schulamt diskutiert. Dopfer hofft, dann baldmöglichst die Planung auf den Weg zu bringen.

Neuburgs Finanzen werden weniger wegen einer Gewerbesteuer-Rückzahlung

Jahresrechnung: Die finanzielle Situation des Marktes Neuburg wird „klammer“. Dies wurde bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2024 deutlich. Der Markt Neuburg musste aus der Rücklage fast drei Millionen Euro entnehmen, somit belaufe sich diese aktuell noch auf 3,5 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Ende des vergangenen Jahres bei 102 Euro. Das Haushaltsvolumen betrug rund 11,16 Millionen Euro. Kämmerer Martin Schließler sprach von einer ordentlichen Steigerung gegenüber den Vorjahren. Getroffen hat den Gemeindesäckel eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung. 2024 wie auch heuer muss der Markt Neuburg rund zwei Millionen Euro zurückzahlen. Sonderabschreibungen eines ortsansässigen Unternehmens seien hier ursächlich. „Das trifft uns hart und schränkt uns in nächster Zeit bei Investitionen ein“, so Dopfer. Auf Antrag des Finanzausschussvorsitzenden Bernhard Sonner wurde die Rathausverwaltung entlastet. Er mahnte jedoch für die kommenden Jahre eine „sparsame Haushaltsführung“ an.

Bürgerinfo-App: Seit einigen Wochen ist die Bürgerinfo-App des Marktes Neuburg online. „Rund 400 Nutzer haben die App bisher heruntergeladen“, so Bürgermeister Markus Dopfer. In den kommenden Wochen möchte er die App über das Amtsblatt, in der Bürgerversammlung wie auch bei den Vereinen aktiv bewerben.

Feuerwehr Wattenweiler: Seit 1. Oktober leitet Martin Wagner als erster Kommandant die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr Wattenweiler, Stellvertreter ist Jürgen Zimmermann. Die Markträte bestätigten den Führungswechsel einstimmig. Gleichzeitig genehmigten sie die Gründung einer Kinderfeuerwehr in Wattenweiler. Damit soll eine frühe Bindung an die Feuerwehr erreicht werden. Kinder sollen schon ab einem Alter von sechs Jahren spielerisch an das Thema Brandschutz und an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt werden. Kosten wie die Ausbildung für die Betreuer, für das Abhalten eines Kinder-Erste-Hilfe-Kurses, Bastelmaterial und einfache Westen übernimmt die Marktgemeinde analog der bereits bestehenden Kinderfeuerwehr in Neuburg.

Windkraft: In den nächsten Wochen folgt das zweite Anhörungsverfahren zur Teilfortschreibung Windenergie. Wie Bürgermeister Markus Dopfer mitteilte, fallen die Vorranggebiete „Bleichen-Halbertshofen“ wie auch „Neuburg an der Kammel-Edelstetten“ aus der Planung. Das Gebiet „Neuburg/Kammel-Birket“ bleibt weiter Bestandteil der Planungen. Es hat eine Fläche von 85 Hektar und liegt zwischen Marbach, Oberrohr und Attenhausen.

Jubiläum: Bernhard Sonner teilte mit, dass vor 900 Jahren, im Jahre 1126 in Edelstetten ein Augustinerchorfrauenstift gegründet wurde. „Durchaus nachzudenken, hier im nächsten Jahr eine Feier zu veranstalten“, so der Marktrat.