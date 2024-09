Neuburg an der Kammel beschließt Neugestaltung der Bahnhofstraße für 2025

Bürgermeister Markus Dopfer sprach in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung von Neuburg an der Kammel von einem „heiß ersehnten Tagesordnungspunkt“, der ihm „unter den Nägeln brenne“: der Ausbau der Bahnhofstraße in Neuburg im Zuge der Dorferneuerung. Die Markträte stimmten jetzt der Entwurfsplanung zu. Zum Jahreswechsel soll die Ausschreibung erfolgen und spätestens im Mai die Baumaßnahme beginnen.

Dieter Jehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuburg an der Kammel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis