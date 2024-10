Neuburg will Bürger finanziell nicht zusätzlich belasten

Der Markt Neuburg will im Zuge der Grundsteuerreform die Bürger nicht zusätzlich belasten. „Wir wollen unsere Versprechen halten“, sagte Dopfer, wenngleich er betonte, dass in dem ein oder anderen Fall durchaus mit etwas höheren Beiträgen zu rechnen ist.

Mittlerweile liegen dem Markt Neuburg ein Großteil an Grundsteuermessbeträgen vom Finanzamt vor. Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) rechnet der Bürgermeister in diesem Jahr mit Steuereinnahmen von 51.773 bei einem aktuellen Hebesatz von 420 Prozent. Nach den vorliegenden neuen Grundsteuermessbeträgen würde der Markt Neuburg bei gleichem Prozentsatz 81.871 Euro einnehmen.

Der Markt Neuburg würde also bei der Grundsteuer A rund 30.000 Euro zusätzlich einnehmen. Die Markträte passten deshalb den Hebesatz für die Grundsteuer A von bisher 420 Prozent auf nunmehr 270 Prozent an. In der Summe heißt dies, dass in den Gemeindesäckel bei der Grundsteuer A künftig 52.000 Euro fließen.

Der Hebesatz in Neuburg wird verringert

Ebenso wird es eine Änderung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B für Grundstücke geben. Im Jahr 2024 nimmt die Rathausverwaltung bei einem Hebesatz von 380 Prozent 386.000 Euro ein. Würde es bei diesem Hebesatz bleiben, so lägen die Einnahmen im nächsten Jahr bei 634.000 Euro. Es würden also bei der Grundsteuer B Steuermehreinnahmen von 237.000 Euro entstehen. Dies ist den Markträten eindeutig zu viel. Der Hebesatz für die Grundstücke wird deshalb auf 235 Prozent verringert.

Die Steuereinnahmen liegen dann bei 392.000 Euro. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 300 Prozent. Marktrat Johannes Huber geht davon aus, dass Grundstücke mit viel Garagenflächen künftig mit Mehrkosten zu rechnen haben. Bürgermeister Markus Dopfer war es wichtig, die Bürger nicht über Gebühr zu belasten. Er rechnet im Laufe des nächsten Jahres mit geringfügigen Änderungen bei den neuen Hebesätzen, da dann alle Grundsteuermessbeträge vom Finanzamt vorliegen.

Kinderbetreuungsgebühren: Die Markträte passten aufgrund einer Empfehlung des Kita-Zentrums St. Simpert in Augsburg die Gebühren für die Kindertagesstätte und die Kinderkrippe an. In der Kindertagesstätte gibt es künftig die Kategorie „acht bis neun Stunden“ . Hierfür fällt ein Beitrag von 180 Euro an. Dieselbe Kategorie gibt es künftig bei der Krippe. Hier sind es dann 220 Euro. Im Übrigen bleiben die Sätze in der Kindertagesstätte gleich. In der Kinderkrippe erhöhen sich je nach gebuchter Stundenanzahl die Beitragssätze um 20 bis 35 Euro. Die aktuellen Beiträge liegen dann dort je nach Buchungskategorie zwischen 120 und 220 Euro.

Neue Erkenntnisse bei Starkregenereignissen

Starkregen: In nichtöffentlicher Sitzung hat der Markt Neuburg eine Hydraulische Voruntersuchung für wild abfließendes Wasser an das Ingenieurbüro Koch aus Kempten vergeben. Die Markträte erhoffen sich davon Erkenntnisse und Maßnahmen insbesondere aus und bei Starkregenereignissen.

Solarpark: Jetzt sind auch die planrechtlichen Voraussetzungen für den „Solarpark Erisweiler I“ mit einer Fläche von zirka 15 Hektar gegeben. Bereits vier Wochen machten die Markträte den Weg frei für den „Solarpark Erisweiler II“. Nach intensiver Beratung mit Daniela Saloustros vom Planungsbüro Kling Consult fassten die Markträte den sogenannten „Verfahrensbeschluss“ für den erforderlichen Bebauungsplan wie auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes.