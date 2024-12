Unbekannter durchsucht Garage in Neuburg

Am Montag im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 19 Uhr gelangte ein unbekannter Täter in der Kesselstraße in Neuburg in eine Garage und durchsuchte diese. Anschließend, so die Polizei, ging er über die hintere Garagentüre in den Anbau eines Einfamilienhauses. Dort versuchte der Täter, ein elektronisches Zahlenschloss zu entschlüsseln, was ihm aber nicht gelang. Auch im Garten öffnete der Unbekannte einen Geräteschrank mit Gartengeräten. Es wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 melden. (AZ)

