Grünes Licht für Fußgängerinnen und Fußgänger in Nattenhausen

„Ich habe nur positive Rückmeldungen von den Bürgern bekommen“, erklärte Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler bei der offiziellen Einweihung der neuen Fußgängerampel über die Staatsstraße St 2018 auf Höhe der Bushaltestelle. Landrat Hans Reichhart brachte es dabei auf den Punkt: „Jede Ampel bringt mehr Sicherheit.“

Bürgermeisterin Gabriel Wohlhöfler ist jedenfalls sehr dankbar für die nun dauerhafte Fußgängerampel. „Das Verkehrsaufkommen durch Breitenthal und Nattenhausen hat zugenommen“, sagt sie. Eine Ursache dafür: Umleitungen aufgrund von Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren. Eine vorübergehende Anlage in Nattenhausen, beantragt von der Gemeinde, genehmigt vom Staatlichen Bauamt Krumbach, habe daraufhin „massive Verbesserungen“ gebracht.

Neue Fußgängerampel in Nattenhausen erhöht Sicherheit für Bürger

Die Kommune, so die Ortschefin, stellte aufgrund dieser Erfahrungen dann bei der Behörde einen Antrag auf eine dauerhafte Signalanlage. Das Prozedere beinhaltete unter anderem, die Unfallkommission des Landkreises einzuschalten oder Verkehrszählungen an verschiedenen Tagen und verschiedenen Uhrzeiten vorzunehmen. Kurz und gut: Die Ergebnisse rechtfertigten das Ersuchen.“

Innerhalb von drei Wochen wurde im Sommer „eine sichere Querungsmöglichkeit in Form einer Lichtsignalanlage für Fußgänger“ errichtet, wie die Behörde in einer Pressemitteilung schreibt. Die Staatsstraße St 2018 sei „eine hochfrequentierte Verbindungsachse zwischen der Bundesautobahn A7 bei Illertissen, den Ballungsgebieten im Landkreis Neu-Ulm, Krumbach und dem Landkreis Günzburg“, heißt es darin.

Alexander Leis, Leiter des Staatlichen Bauamts Krumbach, untermauerte dies bei der Einweihung der Nattenhauser Fußgängerampel mit einer Zahl: Rund 5000 Fahrzeuge pro Tag würden durch den Ort fahren. Er sprach von „einem kritischen Punkt für Kinder, gerade auch in der halbdunklen und dunklen Zeit“. Die Anlage, die seit 31. Juli in Betrieb ist, hat laut Alexander Leis rund 75.000 Euro gekostet: „Die Querungsmöglichkeit ist für alle eine Win-Win-Situation“, meinte er. Hier könnten Schüler verkehrssicher die Straße queren.

Drei neue Fußgängerampeln im südlichen Landkreis Günzburg

Insgesamt befänden sich im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts Krumbach, das die Landkreise Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm umfasst, rund 60 Fußgängersignalanlagen, erklärte der Behördenchef. Dieses Jahr würden drei weitere – in Nattenhausen, Billenhausen und Wattenweiler – errichtet.

Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler bedankte sich explizit für die gute Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt und für die wohlwollende Prüfung durch die Unfallkommission des Landkreises. „Wir wissen das zu schätzen.“ Was noch hinzukommt: Die Gemeinde selber hat im Zuge der Bauarbeiten den maroden Gehweg bei der Ampel sanieren lassen. Geschätzte Kosten: zirka 4000 Euro, sagt die Ortschefin. Über die neue Fußgängerampel freute sich auch Landrat Reichhart. Er sprach seinen Dank für das „unkomplizierte Einrichten“ der Anlage. In Breitenthal, erklärte Gabriele Wohlhöfler auf Nachfrage, sei der Straßenverlauf sehr übersichtlich. Es gebe zwei Fußgängerquerungen. „Momentan sind wir sehr zufrieden.“