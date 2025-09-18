Icon Menü
Neue Kneipp-Anlage und Baugebiet in Balzhausen: Gemeinderat diskutiert Pläne

Balzhausen

In Balzhausen gibt es bald eine neue Kneipp-Anlage und ein neues Baugebiet

Der Gemeinderat freut sich über die Initiative eines Vereins, das Becken aufzustellen. Doch es gibt auch Kritik am Vorgehen der Initiatoren.
    Die bald fertig gestellte Kneipp-Anlage in Balzhausen befindet sich in der Kesselstraße.
    Die bald fertig gestellte Kneipp-Anlage in Balzhausen befindet sich in der Kesselstraße. Foto: Tanja Hille

    Eigentlich wollte der Verein „Dorftreff beim Strehle“ eine Kneipp-Anlage auf einem Grundstück der Gemeinde Balzhausen am Schwarzen Graben in der Nähe der Blumenfeldkapelle errichten. Doch weil die Stelle wegen Hochwassergefahr als nicht geeignet angesehen wurde, fand kurzerhand ein Ortswechsel statt. Nun wird die Kneipp-Anlage an anderer Stelle im Dorf gebaut, auch wieder auf einem gemeindeeigenen Grundstück, in der Kesselstraße an der Hasel.

