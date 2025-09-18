In Balzhausen gibt es bald eine neue Kneipp-Anlage und ein neues Baugebiet

Eigentlich wollte der Verein „Dorftreff beim Strehle“ eine Kneipp-Anlage auf einem Grundstück der Gemeinde Balzhausen am Schwarzen Graben in der Nähe der Blumenfeldkapelle errichten. Doch weil die Stelle wegen Hochwassergefahr als nicht geeignet angesehen wurde, fand kurzerhand ein Ortswechsel statt. Nun wird die Kneipp-Anlage an anderer Stelle im Dorf gebaut, auch wieder auf einem gemeindeeigenen Grundstück, in der Kesselstraße an der Hasel.
Balzhausen
