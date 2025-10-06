Icon Menü
Neue Ortsgestaltungs- und Stellplatzsatzung in Waltenhausen: Zukünftige Veränderungen planen

Waltenhausen

Was in der neuen Ortsgestaltungs- und Stellplatzsatzung Waltenhausens geregelt ist

Die Satzung wurde einstimmig beschlossen. Im Fokus sind auch geplante Veränderungen im Ortskern. Das Forsthaus soll etwa ein zentraler Mittelpunkt werden.
Von Josef Jäger
    • |
    • |
    • |
    Das Forsthaus in Waltenhausen, derzeit an den Landkreis vermietet, wird von Geflüchteten bewohnt. Es soll in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung ein zentraler Mittelpunkt des Ortes werden. Davor: Bürgermeister Alois Rampp, der im kommenden Jahr wieder für das Amt des Bürgermeisters kandidieren wird, und sein Stellvertreter Jürgen Kolb (links). Foto: Josef Jäger

    Die erste Gemeinderatssitzung in Waltenhausen nach der Sommerpause war geprägt von zukunftsorientierten Anregungen, Informationen, Besprechungen und Beschlüssen: So ließ der amtierende Bürgermeister Alois Rampp die acht Gemeinderäte wissen, dass er im März kommenden Jahres bei den anstehenden Kommunalwahlen wieder kandidieren wird. Dazu gab es keinen Widerspruch des gesamten Rates. Im gleichen Atemzug sagte Hans-Jürgen Kolb, als Stellvertreter von Rampp, dass auch er, falls er gewählt werde, wieder für den Gemeinderat zur Verfügung stehe.

