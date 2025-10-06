Was in der neuen Ortsgestaltungs- und Stellplatzsatzung Waltenhausens geregelt ist

Die erste Gemeinderatssitzung in Waltenhausen nach der Sommerpause war geprägt von zukunftsorientierten Anregungen, Informationen, Besprechungen und Beschlüssen: So ließ der amtierende Bürgermeister Alois Rampp die acht Gemeinderäte wissen, dass er im März kommenden Jahres bei den anstehenden Kommunalwahlen wieder kandidieren wird. Dazu gab es keinen Widerspruch des gesamten Rates. Im gleichen Atemzug sagte Hans-Jürgen Kolb, als Stellvertreter von Rampp, dass auch er, falls er gewählt werde, wieder für den Gemeinderat zur Verfügung stehe.
Waltenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden