Neuer Pegel bei Haupeltshofen soll vor Kammel-Hochwasser warnen

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth plant bei Haupeltshofen einen zweiten Pegel an der Kammel. Denn bisher mussten sich die Experten mit nur einem Messpunkt begnügen: dem Pegel bei Remshart im Unterlauf. Dieser eignete sich jedoch aufgrund seiner Lage, kurz vor der Mündung in die Mindel, nur bedingt für Hochwasservorhersagen an der Kammel. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort für einen weiteren Pegel im Ober- oder Mittellauf der Kammel wurde das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bei Haupeltshofen fündig.

„Die Bilder des verheerenden Jahrtausendhochwassers im vergangenen Jahr sind uns allen noch in Erinnerung“, betont Landrat Hans Reichhart beim Pressetermin am vergangenen Freitag. „Sie haben uns eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig Investitionen in moderne Technologien und Infrastruktur sind, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Mit diesem Pegel stärken wir den Hochwasserschutz in unserer Region.“

Hohe Ansprüche an Pegelstandorte im Landkreis Günzburg

Dort erfüllt ein Flussabschnitt alle strengen Kriterien für einen staatlichen Pegel. In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt, der Regierung von Schwaben und der Hochwasservorhersagezentrale in Kempten fiel die Entscheidung auf Haupeltshofen. Zunächst wird hier eine Kompaktstation installiert. Bei günstigem Verlauf könnte der neue Pegel noch dieses Jahr in Betrieb gehen.

Ein kleines Messboot, vergleichbar einem Surfbrett, das mit einem Sensor und einer GPS-Antenne ausgerüstet ist. Foto: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth

Die Flutkatastrophe vom Juni des vergangenen Jahres hatte eine Welle von Anfragen ausgelöst. Viele Städte und Gemeinden wünschten sich zusätzliche Pegel in ihrer Region. Doch die meisten Standorte erfüllten nicht die hohen Qualitätsstandards für das staatliche Pegelmessnetz. Denn ein staatlicher Pegel ist weit mehr als ein einfacher Wasserstandsmesser.

Täglich werden die Daten kontrolliert und auf Plausibilität geprüft, wöchentlich checken Technikerinnen und Techniker die Messgeräte vor Ort. Regelmäßig kreuzen moderne Messboote auf, deren Ultraschallsensoren millimetergenau Fließgeschwindigkeiten und Gewässertiefe erfassen. Erst daraus lässt sich der entscheidende Wert berechnen: der Abfluss in Kubikmetern pro Sekunde.

Die kommunalen Pegel messen nur den Wasserstand

Genau hier liegt der Unterschied zu kommunalen Pegeln, die meist nur den Wasserstand messen – ohne aufwendige Abflussmessungen und oft ohne systematische Qualitätskontrolle. Die Abflussdaten sind das Herzstück jeder Hochwasservorhersage. Nur mit diesen Werten lassen sich die Vorhersagemodelle kalibrieren, die im Ernstfall Leben retten können. Nach der Inbetriebnahme werden die Messwerte auf den bekannten Internetplattformen, etwa unter www.hnd.bayern.de, der zentralen Anlaufstelle für Hochwasserinformationen in Bayern, veröffentlicht. Mit dem neuen Pegel bei Haupeltshofen schließt sich eine wichtige Lücke im Frühwarnsystem der Region. (AZ)