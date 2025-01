Waldkindergarten informiert und bietet mehr Plätze

Inmitten der Diskussion um die Bereitstellung von Kindergartenplätzen gibt es neue Nachrichten: Im anstehenden Frühjahr bereits soll im Westen der Stadt in der Nähe des Reitstalls am Krumbacher Burgweg in Erweiterung des Projektes Waldkindergarten ein weiterer Bauwagen hinzukommen. Krumbachs Stadtkämmerer Hubert Bühler dazu: „Der Wagen ist bestellt und wird nach Inbetriebnahme bis zu 20 weitere Kinder aufnehmen können. Wann er endgültig in Betrieb geht, hängt von der Personalsituation und von der Nachfrage nach Gruppenplätzen ab“.

Der Krumbacher Waldkindergarten ist seit Oktober 2021 an der Attenhauser Straße in Betrieb, untergebracht in einem speziell hierfür beschafften Bauwagen. „Premiere“ feierten damals zum Start ins Gruppen-Unternehmen die „Bärenkinder“. Im vergangenen September kam dann „in Erweiterung des stationären Angebotes“ ein zweiter Bauwagen zum Einsatz.

28 Kinder gehen jeden Tag zum Spielen in den Wald

Die beiden Gruppen (Buchen- und Lärchengruppe) werden derzeit von je 14 Kindern besucht. Wie ein Waldkindergarten aussieht und wie dessen pädagogisches Konzept in der täglichen Praxis umgesetzt wird, soll vor Installation des dritten Bauwagens ein für 31. Januar angesetzter Tag der offenen Tür beim Waldkindergarten vermitteln.

Wie sieht ein Waldkindergarten aus? „Wir sehen das Kind als Ganzes, als Teil der Natur. Wir wertschätzen, schützen und respektieren sie und setzen das auf den Menschen um.“ So lautet der Grundgedanke der erprobten Waldpädagogik, die auch in Krumbach praktiziert und umgesetzt wird. Im Waldkindergarten werden Buben und Mädchen ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut.

Waldkindergarten kann auf wechselnde Bedürfnisse der Kinder eingehen

Waldgruppenleiterin Martha Mrusek: „Im Waldkindergarten bringen wir die sich wandelnden Bedürfnisse der Kinder mit den wechselnden Launen der Natur in Einklang, denn wie die Natur selbst sind auch wir Menschen nicht perfekt – und genau darin liegt unsere Stärke.” Mrusek berichtet: „Nach dem Morgenkreis erkunden und erforschen die Waldkinder verschiedene Waldplätze mit ganz eigenem Charakter – vom Hang über die Quelle bis zu umgefallenen Bäumen als Klettermöglichkeit – und erleben die Natur nicht nur als Kraftort und Spielplatz, sondern auch als Raum, in dem Gemeinschaft und Werte erfahrbar werden.” Um die besondere Einrichtung des Waldkindergartens vor Ort kennenzulernen („Wie sieht ein Waldkindergarten aus?“ „Was hat es mit den Bauwagen auf sich?“) lädt der Waldkindergarten Krumbach an der Ortsausfahrt Attenhauser Straße für Freitag, 31. Januar zum Tag der offenen Türe ein. Was alle interessierten Besucher (in der Zeit von 14 bis 16 Uhr) an diesem Nachmittag erwartet, lässt die Waldkindergartenleitung wissen: „Wer sich einen Eindruck von unserer Einrichtung verschaffen will, wird dabei das Gelände und Umfeld erleben, inspiziert die Bauwagen und erfährt, was die Arbeit so besonders macht“. Zu guter Letzt: „Das Team des pädagogischen Personals freut sich auf den Austausch“, der Elternbeirat besorgt die Verpflegung mit Punsch und Waffeln.