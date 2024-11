Im „Weißen Ross“ wird jetzt vietnamesisch gekocht

Krumbach hat mit dem HO Restaurant eine neue Gastronomie mit vietnamesischer Küche & Sushi: In der Kammelstadt, Marktplatz 18, dürfen sich Besucher auf eine kulinarische Neueröffnung in der Innenstadt freuen. Mit dem HO Restaurant in den ehemaligen Ross-Bräu-Stuben und der D1-Cocktailbar erweitert sich das Angebot an Gastronomie im Herzen Mittelschwabens. Für den Besitzer des Hauses Hans Drexel aus Edenhausen und die Pächterin Ho Thi Hien, hat dieses Lokal „einen außergewöhnlich guten, perfekten Standort“ und liegt zentral in der Stadt.

