Auto fährt auf B16 gegen Bagger und wird massiv beschädigt

Ein Autofahrer stößt auf der B16 Richtung Aletshausen gegen einen entgegenkommenden Bagger. Der Fahrer wird leicht verletzt, der Schaden ist jedoch enorm.

Am Donnerstagmorgen ist ein Pkw-Fahrer auf der B16 von Niederraunau kommend in Richtung Aletshausen gefahren. Als er laut Polizeibericht bei Dunkelheit kurz nach Ortsende, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen in gleicher Richtung fahrenden Bagger auffuhr, touchierte er das massive Eisenschild des Baggers, welcher mit etwa 20 Kilometern pro Stunde und ordnungsgemäßer Beleuchtung unterwegs war. Durch den Aufprall lösten die Airbags am Pkw aus und die Fahrzeugfront wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des Pkw wurde dabei leicht verletzt, der Baggerfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. (AZ)