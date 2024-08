Dieb entwendet E-Bike aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses

Ein E-Bike wurde am vergangenen Dienstag, zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An der Bahn“ in Niederrau entwendet. Das E-Bike war dort laut Polizei kurz zuvor von einer 48-Jährigen unversperrt abgestellt worden. Zeugen die Hinweise dazu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

