Motorradfahrer wird bei Unfall in Niederraunau schwer verletzt

Am Freitag kam es gegen 18.30 Uhr in der Allgäuer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Das berichtet die Polizei. Ein 29-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Allgäuer Straße im Krumbacher Stadtteil Niederraunau in Richtung Süden. Eine 19-jährige Autofahrerin kam ihm entgegen und wollte nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang hat die Frau laut Polizei den Motorradfahrer übersehen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war wegen Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. (AZ)

Niederraunau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis