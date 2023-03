Niederraunau

18:00 Uhr

"Sparen ist vorbei": Faist Anlagenbau will beim Personal aufstocken

Mehr Personal einstellen will Wilfried Thies, seit November 2022 alleiniger Geschäftsführer bei Faist Anlagenbau.

Plus Der Maschinenpark von Faist Anlagenbau in Niederraunau soll modernisiert werden. Welche Ziele der neue Geschäftsführer Wilfried Thies außerdem verfolgt.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

„Sparen ist vorbei. Wir investieren in Maschinen und Personal“ – benennt Wilfried Thies, seit November 2022 alleiniger Geschäftsführer bei Faist Anlagenbau mit Standorten im Krumbacher Ortsteil Niederraunau und in Bremen, die Projekte der Zukunft. Nach der Restrukturierung, die im Jahr 2018 begann, verzeichne die Firma nun im zweiten Jahr in Folge ein positives Ergebnis, berichtet er weiter. Der geplante Umsatz für 2023 liege bei 98,2 Millionen Euro (2022: 79,3 Millionen, 2020: 57,6 Millionen).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen