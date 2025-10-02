Volksmusik und bekannte Schlager zum Mitsingen bei Speis und Trank

In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben fand am Freitag, 26.09.2025 in der „Hofwirtschaft Beim Bäschte“ im kleinen Nordhofen (Gemeinde Deisenhausen) ein geselliges Aufspieln beim Wirt statt. Mit klassischen Volksmusikstücken aber auch mit bekannten Schlagerhits aus vergangenen Tagen zum Mitsingen sorgten unter anderem die „Autenrieder 4-3 Blechmusikanten“ , die „3 singenden Biobauern“ , ein Trio der Volksmusikberatungsstelle sowie nicht zuletzt der älteste Akteur des Abends mit 94 Jahren als Alleinunterhalter mit Akkordeon für viel Freude und Heiterkeit bei den anwesenden Gästen. Dem Wunsch, ein solcher Abend möchte doch regelmäßig stattfinden, kommt die Wirtsfamilie gerne nach und so ist vorgesehen, dass bis auf weiteres an jedem 1. Freitag im Monat ein Aufspieln beim Wirt in der „Hofwirtschaft Beim Bäschte“ in Nordhofen stattfinden soll. Eingeladen ist jedermann und jedefrau zum Mitsingen, Mitmusizieren oder einfach nur zum Zuhören bei Speis und Trank sowie freiem Eintritt. Die nächsten Termine in diesem Jahr sind für den 7. November und 5. Dezember vorgesehen. Anmeldungen und Reservierungen sind telefonisch unter 08282/8824906 oder per E-Mail unter info@hofwirtschaft-nordhofen.de jederzeit möglich.

