Kennzeichen gefunden: Was mache ich denn jetzt damit?

Es lag auf dem Mittelstreifen der Staatsstraße 2018: Anfang September halte ich plötzlich ein Nummernschild aus Hessen in Händen. Offenbar war es an der Staatsstraße 2018 am Ortseingang von Breitenthal von einem Fahrzeug abgefallen, und die Fahrerin oder der Fahrer haben es nicht bemerkt. Weil ich selbst fast darübergefahren wäre, hebe ich das Kennzeichen auf, damit das anderen Verkehrsteilnehmern nicht passiert. Nur: Was macht man denn eigentlich mit einem solchen Fundstück?

Selten ist es nicht, dass Kennzeichen nicht an dem Fahrzeug dran bleiben, an das sie gehören. Sie werden verloren oder absichtlich abmontiert: Laut ADAC werden in Deutschland rund 160.000 Kennzeichen jedes Jahr gestohlen. Beides könnte ja der Fall sein. Ich entscheide mich deshalb für einen Besuch bei der Polizeiinspektion Krumbach. Dort wird mein Fundstück gerne angenommen, ich erfahre aber auch, dass ich es ebenso ins Fundbüro meiner Kommune hätte bringen können.

Nummernschild-Fund in Breitenthal: Polizei informiert über Vorgehensweise und Bußgelder

Der Vorteil bei der Polizei: „Wir können aufgrund des Kennzeichens versuchen, den Halter zu ermitteln“, erklärt mir der Polizeibeamte. Dabei kann sich auch feststellen lassen, ob der Fahrer den Verlust schon angezeigt hat. Der Fahrzeugbesitzer hätte sogar die Chance, sein Kennzeichen wiederzubekommen. „Allerdings müsste er es selbst abholen“, schränkt der Polizist ein. Handelt es sich bei dem Fundstück um ein Nummernschild aus Bayern, bestünde zumindest die Möglichkeit, es per interner Amtspost zur nächstgelegenen Dienststelle weiterzuleiten. Nachdem mein gefundenes Kennzeichen aber aus Hessen stammt, funktioniert dieser Weg nicht.

Ob der Fahrer schon bemerkt hat, dass sein Kennzeichen fehlt, weiß ich natürlich nicht. Ich erfahre aber, dass er sich bald darum kümmern sollte, denn: Fahren ohne Schilder ist in Deutschland nicht erlaubt. Wer erwischt wird, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro. Ein Pappschild als Ersatz wird von den meisten Polizisten allenfalls für eine kurze Fahrt nach Hause toleriert. Und: Wenn Straftaten mit den geklauten oder verlorenen Nummernschildern begangen werden, gibt es Ärger, wenn man den Verlust nicht unverzüglich gemeldet hat. Darauf weist auch der ADAC hin.

Nummernschild aus Hessen in Breitenthal gefunden: Was tun bei Verlust und Diebstahl?

Was zu tun ist, wenn man selbst sein Nummernschild verloren hat, weiß der ADAC ebenfalls: Die Polizei muss informiert werden, ebenso die Versicherung. Dann bleibt nur noch der Gang zur Zulassungsstelle. Denn wenn das Schild weg ist, müssen neue beantragt werden. Und das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld, denn: Die Zulassungsstelle teilt ein neues Kennzeichen zu, die bisherige Buchstaben- und Zahlenkombination wird in der Regel für einige Jahre gesperrt. Denn: Diebe nutzen die Nummernschilder gerne, um etwa an der Tankstelle Sprit zu stehlen oder gestohlene Autos zu verschieben.

Für den Fahrzeughalter bedeutet das: praktisch alle Unterlagen, die auch bei der Zulassung eines Fahrzeugs mitgebracht werden müssen, sind auch hier notwendig. Die Zulassungsstelle des Landratsamts Günzburg nennt Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein und TÜV-Bescheinigung als notwendige Papiere. Wenn nur ein Nummernschild weg ist, muss das verbliebene ebenfalls mitgebracht werden. Außerdem muss bei verlorenen oder gestohlenen Kennzeichen zusätzlich eine eidesstattliche Versicherung oder eine Diebstahlanzeige bei der Polizei vorgelegt werden.

Kompliziert kann es werden, wenn ein Nummernschild im Ausland verloren geht. Der ADAC rät, auch hier umgehend die dortige Polizei einzuschalten. Sollten beide Nummernschilder weg sein, hilft nur noch eins: Einen Abschleppdienst organisieren, der das Auto heim transportiert. Die Kosten muss der Halter dann selbst tragen.

Verlorenes Kennzeichen in Breitenthal: Tipps zur sicheren Handhabung und Rückgabe

Bei so viel Bürokratie und Ärger wäre es natürlich am besten, das Nummernschild gar nicht erst zu verlieren oder sich stehlen zu lassen. Wirklich verhindern lässt sich das natürlich nicht. Der Tipp des ADAC dazu lautet, die Kennzeichen fest mit dem Auto zu verschrauben oder auf spezielle, diebstahlsichere Kennzeichenhalter zurückzugreifen. Die sollten dann auch davor schützen, dass das Kennzeichen auf einer schwäbischen Landstraße liegen bleibt.