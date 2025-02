Die Schützenkönige in Bleichen stehen fest

Auch in diesem Jahr fand die traditionelle Königsproklamation 2025 im Vereinsheim in Bleichen statt. Schützenvorstand Georg Kober begrüßte die zahlreichen Gäste, Ehrengäste und ganz besonders die Jungschützen. Die Beteiligung der Nachwuchsgeneration war diesmal besonders erfreulich, mit 20 Jugendlichen sogar rekordverdächtig. Dies nahm der Schützenmeister auch zum Anlass, sich bei Betreuern und Eltern der Jungschützen für die Unterstützung beim Schießen zu bedanken. Gemeinsam mit dem 2. Vorstand Peter Konrad wurden im Verlauf des Abends die Ergebnisse verkündigt. In der Schützenklasse sicherte sich Hubert Ruf die Königskette mit einem 14,8-Teiler. Den zweiten Platz belegte Isabel Birle mit einem 20,2-Teiler, dicht gefolgt mit einem 20,5-Teiler von Tobias Stumpf auf Platz drei. Roman Würtele konnte seinen Vorjahrestitel verteidigen und sicherte sich mit einem 31,70 erneut die Königsscheibe. Emma Probst belegt mit einem 34,9-Teiler den zweiten Platz. Über den dritten Platz freute sich Olivia Christ mit einem 58,10-Teiler. Die weiteren Ergebnisse:

Punktscheibe: 1. Sebastian Kober (2,2-Teiler) 2. Anton Ruf (10,0), 3. Georg Kober (13,6). Punktscheibe Jugend: Ina Probst (24,10-Teiler) 2. Roman Würtele (69,5), 3. Emily Eberhardt (69,9). Glücksscheibe: 1. Fritz Probst (4,0 Teiler), 2, Sebastian Kober (12,6), 3. Karl-Heinz Probst (22,0). Glück Jugend: 1. Jakob Jeckle (56,4-Teiler) 2. Lukas Engler (68,0), 3. Olivia Christ (68,7). Meisterschaft Luftgewehrschützen: 1. Sebastian Kober (99/98 Ringe), 2. Tobias Stumpf (99/97 Ringe), 3. Georg Kober (98 Ringe). Meisterscheibe Jugend: 1. Hannah Fischer (95 Ringe), 2. Emma Probst (94/94 Ringe), 3. Olivia Christ (94/92 Ringe). Jugend mit Schießhilfe: 1. Lukas Kuresch (85 Ringe); Luftpistolenschützen 1. Monika Kober (90 Ringe). 1. Meister Auflageschützen Karl-Heinz Probst (105,7 Ringe)