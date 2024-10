Heizwerk in Obergessertshausen versorgt 84 Haushalte mit Nahwärme

Pünktlich zur bevorstehenden Heizperiode wurde das Hackschnitzelheizwerk und Nahwärmenetz in Obergessertshausen in Betrieb genommen. Die Betreibergesellschaft Nahwärme Obergessertshausen GmbH hat Kunden und Geschäftspartner zu einer vormittäglichen Feierstunde geladen. Pfarrer Bernhard Endres segnete die Heizzentrale.

Obergessertshausen feiert sein neues Hackschnitzelheizwerk

Joachim Leitenmayer, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Aichen, erinnerte sich, dass es seitens der Gemeinde ein lang gehegter Wunsch war, auch in Obergessertshausen ein Nahwärmenetz für die Bürgerinnen und Bürger anbieten zu können. Damit besteht nun in allen Ortsteilen der Gemeinde Aichen ein Nahwärmeangebot. Die Suche nach einem möglichen Betreiber führte zum damaligen Gemeinderat Hans-Jörg Stuhler, einem Land- und Energiewirt aus dem benachbarten Memmenhausen. Dieser verfügte bereits vom Betrieb seiner Biogasanlage her über Erfahrung im Bereich Nahwärme, jedoch war das Thema Hackschnitzelheizung und auch die Brennstoffversorgung im laufenden Betrieb Neuland für ihn.

Deshalb trat die Holz Energie Regio AG auf den Plan, die als professioneller Akteur in den Bereichen Hackschnitzel und Nahwärmeversorgung im Augsburger Land aktiv ist. Aus dieser Partnerschaft heraus entstand schließlich die Nahwärme Obergessertshausen in ihrer heutigen Form. Hans-Jörg Stuhler dankte in seiner Ansprache besonders den Wärmekunden, ohne die der Bau und Betrieb solch einer Anlage schlichtweg sinnlos wäre.

Obergessertshausen: Hackschnitzelheizwerk feierlich in Betrieb genommen

Während der Planungsphase gab es immer wieder längere Durststrecken, die der wirtschaftlichen und politischen Lage und auch Hindernissen bei der Förderung der Anlage geschuldet waren. Trotz allem sind die Obergessertshauser dem Projekt treu geblieben und ernten nun die Früchte ihrer Geduld. Vom „grünen Schatz unserer Region“ sprach Kilian Erdle, Vorstand der Holz Energie Regio AG, als er den Anwesenden erläuterte, dass auch die nachhaltige heimische Forstwirtschaft von solch einer Anlage profitiere und von einem Ausbeuten der Wälder keines Wegs die Rede sein könne. Sinnvolle regionale Holzvermarktungsmöglichkeiten können zur Gesunderhaltung der Wälder beitragen. Bei Führungen durch das Heizwerk konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Blick hinter die Kulissen werfen und den Weg vom Hackschnitzel bis ins Wärmenetz hautnah miterleben.

84 Haushalte werden nun durch das Wärmenetz in Obergessertshausen versorgt, darunter auch Großabnehmer wie die Firma Landtechnik-Lohnunternehmen Edmund Schuster oder öffentliche Gebäude wie das Pfarrheim oder das Sportheim. Mit knapp 850 kW Nennleistung sei die Anlage dafür gut gewappnet und es bestehen auch Leistungsreserven für zukünftige Entwicklungen, so Stuhler. Mit dem Nahwärmeangebot können in Obergessertshausen zukünftig jedes Jahr etwa 117.500l Heizöl eingespart werden. (AZ)