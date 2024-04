Obergessertshausen

18:01 Uhr

Besondere Premiere: Das ist beim Bezirksmusikertreffen am 5. Mai geboten

Plus Was für das Bezirksmusikertreffen im Südosten des Landkreises Günzburg geplant ist. Im ASM-Bezirk 11 haben inzwischen viele junge Menschen Verantwortung übernommen.

Von Peter Bauer

Im kleinen Dorf Obergessertshausen steht ein großes Musikereignis an. Am Sonntag, 5. Mai, findet dort das Bezirksmusikertreffen statt. Und für Bettina Prestele wird das Fest zu einer besonderen Premiere. Die 26-jährige aus Haupeltshofen wurde vor Kurzem zur neuen Vorsitzenden des heimischen ASM-Bezirks 11 Krumbach-Tisogau gewählt, das Bezirksmusikertreffen ist das erste große musikalische Ereignis in ihrer noch jungen Amtszeit.

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikertreffen begannen, wie Johannes Fischer, berichtet, bereits im Herbst des vergangenen Jahres. Fischer ist Schriftführer des federführenden Musikvereins Obergessertshausen. Das Bezirksmusikertreffen findet im Rahmen des Obergessertshauser Dorffestes statt. Der große Höhepunkt wird am Sonntag, 5. Mai, ab 16 Uhr der Gemeinschaftschor sein. Der Grundgedanke des Gemeinschaftschors ist es, dass Musikkapellen aus verschiedenen Orten miteinander musizieren, erläutert Bettina Prestele. Der Musikverein Obergessertshausen zählt aktuell 168 passive und 42 aktive Mitglieder.

