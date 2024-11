Der Musikverein Obergessertshausen feiert zehn Jahre Rockkonzert

Der Musikverein Obergessertshausen hat am 25. und 26. Oktober mit großer Freude zehn Jahre Rockkonzert gefeiert. Vor knapp 700 begeisterten Zuschauern präsentierte die Kapelle ein beeindruckendes Programm, das Rockhits der vergangenen 40 Jahre umfasste. Eröffnet wurde das Konzert mit Klassikern wie „Rock Me Amadeus“ von Falco und „Bonnie und Clyde“ von den Toten Hosen, gefolgt von „TNT“ von AC/DC und „Old Time Rock 'n' Roll“ von Bob Seger. Auch moderne Rocksongs wie „In the End“ von Linkin Park, „Basket Case“ von Green Day und „Everything I Do“ von Bryan Adams fanden ihren Platz. Ein besonderes Highlight war die Gruppe "Knüppel auf’m Sack" aus Markt Wald, die mit ihren Trommeln und Dudelsäcken das Stück „You're the Voice“ begleitete und dem Auftritt eine einzigartige Note verlieh. Die Zuschauer ließen sich von der energetischen Atmosphäre mitreißen. Tanzen und Singen waren an der Tagesordnung, während die Musiker auf der Bühne ihr Bestes gaben. Zum Mitsingen animierten unter anderem die Lieder „I Want It All“ von Queen und „Don't Stop Believin'“ von Journey. Ein weiteres besonderes Element war eine Hebebühne auf der gegenüberliegenden Seite der Halle für ein Schlagzeugsolo. Pyrotechnik zu Liedern wie „Feuer frei“ von Rammstein sorgte für den nötigen Adrenalinschub. Ein eigens gebauter Regenvorhang, der den Song „It’s Raining Men“ von The Weather Girls begleitete, verwandelte die Darbietung in ein spektakuläres Schauspiel. Die Choreografien der Sänger und Musiker hielten das Publikum in Bewegung. Hits wie „Simply the Best“ von Tina Turner und „Zombie“ von The Cranberries füllten die Halle mit viel Energie. Die Abende waren ein kurzweiliges Erlebnis, das nicht nur Musikliebhaber, sondern auch Neugierige anlockte. Mit einem Lächeln auf den Lippen verließen die Besucher die Halle, überzeugt, dass der Musikverein Obergessertshausen mit seinem Rockkonzert eine Tradition geschaffen hat, die noch viele Jahre bestehen wird. Text: Johannes Fischer/Fotos: Hans Hampp

Icon Vergrößern Sänger Christoph Schuster und Isabell Ungewitter performen gemeinsam "You're the Voice". Foto: Hans Hampp Icon Schließen Schließen Sänger Christoph Schuster und Isabell Ungewitter performen gemeinsam "You're the Voice". Foto: Hans Hampp