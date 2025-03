Schützenverein Oberwiesenbach feiert Preisverteilung

Der Zimmerstutzen-Schützenverein „Hubertus“ Oberegg und der Schützenverein „Wisent“ Oberwiesenbach veranstalteten im Gasthof zum Adler in Oberwiesenbach zum 24. Mal eine gemeinsame Preisverteilung. Beim Schützenverein „Wisent“ Oberwiesenbach hatten die Schützendamen und -herren im Schützenheim der alten Schule in dieser Saison an 13 Abenden die Möglichkeit, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Vereinsvorstand Siegfried Konrad kürte Kai Rampp zum Schützenmeister, der sich aus den 33 aktiven Schützen (darunter drei Jugendschützen und zehn aktive Pistolenschützen) in diesem Jahr mit 93 Ringen durchsetzte. Den besten Tiefschuss setzte Peter Huber, der mit einem 19,80-Teiler die Schützenkette traditionell von der scheidenden Schützenkönigin Selina Maier erhielt. Diese wurde mit einem 27,10-Teiler Wurstkönigin und den Brezenkönig machte Kai Rampp (27,17). Auch in Oberwiesenbach trugen die Jungschützen eine eigene Meisterschaft aus. Jugendkönig wurde Toni Moll mit einem 142,80-Teiler, den Titel des Brezenkönigs holte sich Ludwig Menzinger und Wurstkönigin wurde Anna Häusler (147,10). Die Jugendmeisterschaft gewann in diesem Jahr ebenfalls Anna Häusler mit 64 Ringen. Zu guter Letzt beendete Siegfried Konrad offiziell die Sportschützensaison 2024/25 und gratulierte der Zimmerstutzen Schützen Oberegg nochmal recht herzlich zum 100-jährigen Jubiläum mit einem dreifachen Schützenheil.

Schützenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberwiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Preisverteilung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis