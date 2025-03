Zwei Schützenvereine, eine gemeinsame Preisverteilung und ein Jubiläum

Der Zimmerstutzen-Schützenverein „Hubertus“ Oberegg und der Schützenverein „Wisent“ Oberwiesenbach veranstalteten im Gasthof zum Adler in Oberwiesenbach zum 24. Mal eine gemeinsame Preisverteilung. Die Oberegger Schützen ermittelten an acht Schießabenden aus 47 aktiven Schützen den Vereinsmeister und den Schützenkönig. Vorsitzende Sonja Weigele verkündete auch in diesem Jahr wieder die glücklichen Gewinner: Regina Seitz konnte sich mit 88 Ringen die Vereinsmeisterschaft vor Petra Birle mit 87 Ringen sichern. Den dritten Platz belegte Stefan Konrad mit 84 Ringen. Den Titel des Pistolenmeisters konnte sich Otto Konrad mit 88/87 Ringen sichern. Schützenkönig wurde Niklas Jenuwein mit einem 28-Teiler und durfte sich somit von der Schützenliesl Carolin Dreher die Schützenkette umhängen lassen. Den Wurstkönig machte Jonathan Buberl (31-Teiler) und Brezenkönigin wurde Karin Müller mit einem 37-Teiler. Den Titel der Vereinsjugendmeisterin holte sich Theresa Steidle mit 83 Ringen vor Tim Jenuwein (80) und Maximilian Steidle (78). Jugendschützenkönig wurde ebenfalls Theresa Steidle mit einem 81-Teiler, gefolgt von Maximilian Steidle (90-Teiler) und Tim Jenuwein (100-Teiler). Ein weiterer Höhepunkt in dieser Saison war der Wettstreit um die Jubiläumsscheibe anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Zimmerstutzen-Schützenvereins Oberegg. Hier waren die Mitglieder aller Wiesenbacher Schützenvereine eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Unter den 42 Teilnehmern erreichte Regina Schäfer den zweiten (73-Teiler) und Herbert Bader (88-Teiler) den dritten Platz. Petra Birle setze sich mit einem 35-Teiler durch und sicherte sich somit diese ganz besondere Auszeichnung.

