Hapert es bei der Patientenaufnahme im MVZ Ursberg?

Wer krank ist und einen Hausarzt braucht, hat es gar nicht so leicht, in der Region Mittelschwaben einen zu finden. Damit kämpfen beispielsweise neu Zugezogene. Doch auch wenn der eigene Hausarzt seine Praxis schließt und kein Nachfolger da ist, stellt sich die Frage, wohin sich der Patient oder die Patientin wenden kann. In Krumbach hatte zuletzt der Tod der Krumbacher Ärztin Dr. Pan Li im Dezember für so einen Engpass gesorgt. Da kam die Kunde, dass die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Ursberg und Ziemetshausen noch Patienten aufnähmen, gerade recht. Doch offenbar fand nicht jeder einen Platz.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis