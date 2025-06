Pfarrer Ingo Zwinkau geht in den Ruhestand

Knapp fünf Jahre hat Pfarrer Ingo Zwinkau als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Thannhausen verbracht. Am Sonntagnachmittag wurde er in einem festlichen Gottesdienst mit Dekan Jürgen Pommer vom Dekanat Neu-Ulm in der Christuskirche vom Amt entpflichtet. Altershalber geht er in den Ruhestand und wird sich mit seiner Frau Gudrun in Memmingerberg niederlassen. Seine Leidenschaft war die Musik und das Einführen moderner christlicher Lieder im Gottesdienst. Ein letztes Mal durfte er mit der Gitarre mitspielen im von ihm mit aufgebauten Musikteam und ein letztes Mal predigte er über einen Jesaja-Text, in dem es um Marktgeschehen und lebendiges Wasser ging. Menschen schwämmen heute in einem Meer von Angeboten. Er als Pfarrer habe stets versucht, ein bisschen Marktschreier zu sein für Jesus und Menschen einzuladen zur Liebe Gottes. Viele Pfarrerkollegen und -koleginnen Zwinkaus waren gekommen, um der Entpflichtung beizuwohnen, ebenso wie stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, Bürgermeister Alois Held und der katholische Stadtpfarrer Florian Bach, die alle Grußworte sprachen. Auch Stadtratsmitglieder waren mit im Gottesdienst. Im Anschluss konnte sich die Gemeinde in einem geselligen Beisammensein von ihrem Pfarrer verabschieden.

Icon Vergrößern Ein letztes Mal predigte Pfarrer Ingo Zwinkau in Thannhausen bei seinem Verabschiedungsgottesdienst. Foto: Annegret Döring Icon Schließen Schließen Ein letztes Mal predigte Pfarrer Ingo Zwinkau in Thannhausen bei seinem Verabschiedungsgottesdienst. Foto: Annegret Döring