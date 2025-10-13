Wenn das Unfassbare Wirklichkeit wird

Im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes las Wilhelm Schmid aus seinem Buch „Den Tod überleben. Vom Umgang mit dem Unfassbaren“ in der voll besetzten Aula der FOS/BOS. Die Ökumenische Hospizinitiative Krumbach und Umgebung und die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Günzburg hatten dazu eingeladen. Marc Hettich von der Vhs führte ins Thema ein. Für Anneliese Hösch, 1. Vorsitzende des Hospizvereins, war der Welthospiztag, der am Tag der Lesung begangen wurde, Anlass, Schmid einzuladen. Eine notwendige medizinische Betreuung führte zu einer kurzen Unterbrechung der Veranstaltung.

Schmid, geboren 1953 in Billenhausen, lebt in Berlin. Nach Realschule, Ausbildung und Bundeswehr machte er sein Abitur. Das Studium in Berlin, Paris und Tübingen schloss er mit einer Dissertation über den Philosophen Michel Foucault ab. Schwerpunkt seiner Forschung ist die Lebenskunst, die auch Thema seiner Habilitation war. Er hatte an verschiedenen Hochschulen Lehraufträge. An der Universität Erfurt wurde er 2004 außerplanmäßiger Professor und war als Gastdozent an den Universitäten von Riga in Lettland und Tiflis in Georgien tätig. Das Buch „Den Tod überleben“ entstand, nachdem seine geliebte Frau am Heiligabend des Jahres 2021 mit 59 Jahren an Krebs gestorben war.

Auch der Philosoph Wilhelm Schmid ging persönlich durch tiefe Trauer

Schmid gab ein persönliches Bekenntnis zu tiefer Trauer, aber auch zur Hoffnung auf ein Weiterleben. Ergreifend schilderte er die letzten Tage seiner Frau, die palliativ versorgt zuhause im Kreis der Familie sterben konnte. Für ihn, so Schmid, sei es kein Zufall, dass es der Heiligabend war, ein Tag familiärer Rituale. Da er und seine Frau viel über Vergänglichkeit gesprochen hätten, besonders nach der Diagnose „Speiseröhrenkrebs“, sei manches nach dem Tod leichter gewesen. So habe seine Frau Anweisungen für ihre Gedenkfeier gegeben; eine Trauerfeier wollte sie nicht.

Autor und Philosoph Wilhelm Schmid mit Dr. Anneliese Hösch, der Vorsitzenden der Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung sowie Marc Hettich, von Volkshochschule in Krumbach. Foto: Christian Pagel

Im Vorwort beschreibt Schmid, wie er, als seine Frau noch lebte, aber schwer krank zuhause blieb, an der Sicherheitsschleuse eines Flughafens aufgehalten wurde. „Haben Sie vielleicht eine Frau dabei?“, habe der Mitarbeiter gefragt. Schmid dachte: „Schlug der Detektor an, weil da einer mit den Energien von zweien hindurchgegangen war?“ Damit war ein wichtiges Thema gesetzt: Energie. Das Sterben seiner Frau habe seine Haltung zum Tod verändert, so Schmid. Für sie sei klar gewesen: „Tod existiert nur in den Augen des Betrachters.“ Danach dürfe man die Verbindung auch beim Verlassen der endlichen Dimension nicht verlieren.

Der Energieerhaltungssatz aus der Physik lässt sich auch nach dem Tod eines Menschen anwenden

Zwei Kapitel hatte Schmid für die Lesung ausgewählt, eines überschrieben mit dem Hilferuf „Wo ist meine Frau?“, das andere sachlich „Phasen im Umgang mit dem Tod“ benannt. Wo er nach seiner Frau suchen könne, so Schmid, bleibe ein Geheimnis. Für ihn aber gebe es plausible Annahmen. So sei aus der Physik der Satz der Erhaltung der Energie bekannt: Energie könne nur umgewandelt, aber nie vernichtet werden. Hier setzte Schmids Idee an: „Die Energien sind nicht mehr im Körper.“ Also müssten sie woanders sein – als weiterlebende Person oder als Teil eines großen Ganzen. Er jedenfalls verspüre die energetische Verbindung zu seiner Frau. Schließlich habe er ihr in ihrem allerletzten Moment versprochen: „Wir bleiben zusammen.“ Schmid beschrieb dann anschaulich acht Phasen im Umgang mit dem Tod: Er riet dazu, sich in der Verzweiflung viel zu bewegen, Alkohol und Psychopharmaka zu vermeiden. Das Nachdenken über alles, was schiefgelaufen ist, bezeichnete er als Hadern. Dringend bat er Freunde, für Gespräche aktiv auf den trauernden Menschen zuzugehen. Mit der allmählichen Gewöhnung an den neuen Zustand kehre das Leben zurück. Magie käme ins Spiel bei scheinbaren Zufällen, die er als Kontaktaufnahme seiner Frau deute. Dankbarkeit erlebe er für die vielen gemeinsamen Jahre. Die Diesseitigkeit ermögliche ihm wieder ein Leben in Leichtigkeit. Und die Heiterkeit gebe das Gefühl, mit der Endlichkeit versöhnt zu sein.

Dankbarkeit drückt Philosoph Schmid mit einem Blick „nach oben“ aus

Ein von der emotional dichten Veranstaltung bewegtes und dankbares Publikum blieb teilweise noch lange für ein persönliches Wort mit dem Autor. Im Gespräch mit der Redaktion betonte Schmid, dass seine Gedanken rein säkular seien; er selbst gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Beim Thema „Dankbarkeit“ jedoch gestand er freimütig: „Wem oder was soll ich danken? Ich kann doch eigentlich nur nach oben schauen.“