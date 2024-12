Kennzeichenmissbrauch an Auto ohne Tüv in Neuburg

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde der Polizei Krumbach gegen 20 Uhr ein abgemeldeter Pkw mit abgelaufener Hauptuntersuchung in der Kesselstraße in Neuburg mitgeteilt. Eine Überprüfung vor Ort erbrachte zunächst kein Ergebnis für die Polizei. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Wagen erneut durch eine Streife aufgesucht. Er konnte jedoch an der bekannten Stelle nicht mehr festgestellt werden. Noch in derselben Nacht fanden die Polizeikräfte das Auto in der Dr.-Lecheler-Straße in Neuburg. Eine Überprüfung des angebrachten amtlichen Kennzeichens ergab, dass dieses für einen anderen Pkw ausgegeben worden war. Die Ermittlungen laufen nun wegen Kennzeichenmissbrauchs, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

