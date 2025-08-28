Polizei Krumbach stoppt 31-Jährigen bei Drogenfahrt in Aichen

Am Donnerstag hat die Polizei Krumbach einen 31-Jährigen bei einer Drogenfahrt erwischt. Laut Polizeibericht unterzogen die Beamten den 31-jährigen Autofahrer gegen 1.45 Uhr in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei hätten die Beamten deutliche, drogentypische Auffälligkeiten feststellen können.

Der 31-Jährige räumte einen vorherigen Drogenkonsum ein

Auf Nachfrage räumte der 31-Jährige einen vorherigen Drogenkonsum ein. Die Beamten ordneten laut Bericht eine Blutentnahme an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, erwartet den 31-Jährigen eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot. (AZ)