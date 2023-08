Ein Traum wird wahr für die Mountainbiker aus Krumbach

Plus Die Masters-Mountainbiker aus Krumbach gewinnen das 24-Stunden-Rennen in Duisburg. Auch einen Silber-Rang gibt es für das Team aus Schwaben zu feiern.

Als der Schlussfahrer des Quartetts nach 24 Stunden Plackerei ein letztes Mal die Ziellinie überquerte, war es geschafft: Das Mountainbike-Team mit Klaus Dukek, Thomas Hofmann, Roland Schwarzer und Andreas Vogg hatte dank eines dominanten Auftritts mit 72 geleisteten Runden den ersten Platz in der Vierer-Masters-Wertung gesichert und durfte anschließend diesen außerordentlichen Erfolg für die Sportler aus Krumbach und Umgebung feiern. Immerhin hatten die vier im Landschaftspark Nord in Duisburg gerade Europas größtes 24-Stunden-Rennen absolviert.

Den speziellen Moment, als er ins Ziel kam, beschrieb Schwarzer hinterher so: „Das ist ein langjähriger Traum, der nun wahr wird, hier in Duisburg ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.“