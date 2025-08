Rauch aus Wohnung führt zu Feuerwehreinsatz

Am Samstagmorgen bemerkten Anwohner Rauch aus einer Wohnung im Margaretenbrünnele in Thannhausen. Um 9.07 Uhr wurde deshalb die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen alarmiert. Diese stellte fest, dass es sich bei der Rauchentwicklung um angebranntes Essen handelte. In der Folge musste eine Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch betreut werden. Ebenfalls vor Ort waren eine Streife der Polizei sowie ein Rettungswagen, Notarzt und ein Einsatzleiter Rettungsdienst. Die zusätzlich alarmierten Feuerwehren aus Ziemetshausen und Krumbach sowie die Kreisbrandinspektion konnten die Anfahrt nach Thannhausen abbrechen. (land)

