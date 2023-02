Region Krumbach

vor 47 Min.

Die VG Krumbach wird ans Glasfasernetz angeschlossen

Plus Endlich ist es so weit: Die sechs Gemeinden der VG Krumbach bekommen schnelles Internet. Wie der Zeitplan aussieht und wie viel der Ausbau kostet.

Von Oliver Wolff

Eingefrorene Webcam in Videokonferenzen oder abgebrochener Download: Das soll in den sechs Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach bald der Vergangenheit angehören. Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach bekommen schnelles Internet. Dass dort überhaupt Glasfaser bis in die Häuser verlegt wird, ist keineswegs selbstverständlich und geht nur durch eine Förderung durch den Freistaat. Aber der Bau sei auch als Erfolg der VG zu werten, wie die Bürgermeister der Gemeinden in einem gemeinsamen Pressegespräch erklären. "Kein Anbieter war bereit, eigenwirtschaftlich die Leitungen zu verlegen. Nun sind wir eine der Ersten im Landkreis Günzburg, die vom Förderprogramm profitieren", sagt Wiesenbachs Bürgermeister Gilbert Edelmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

