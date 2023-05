Reitsport

Der PSV Bleichen bietet ein Springturnier zum Zungenschnalzen

Plus Der PSV Bleichen präsentiert seine Reitertage als Dorffest. Heimische Aktive schneiden gut ab. Aktive loben das Ambiente und Vereinschef Hubert Ruf sagt Danke.

Von Jan Kubica

Als zum großen Finale des Reitturniers in Unterbleichen die Besten der Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde gewürdigt wurden, bat der Zweitplatzierte Uwe Carstensen für einen Moment um das Platzmikrofon. Alle Anwesenden sollten hören, was der Berufsreiter aus Behlingen zu sagen hatte. Er richtete dankende, fast überschwänglich lobende Worte an den gastgebenden Verein PSV Bleichen – für das rundum gelungene Turnier 2023, das Durchhalten während der Corona-Krise, die tolle Stimmung und die schöne Anlage. Im Namen aller Teilnehmenden versicherte Carstensen: „Wir kommen gerne hierher.“

Turnierleiter Thomas Ruf ist stolz

Turnierleiter Thomas Ruf hörte es und reagierte ein bisschen gerührt. „Das tut als Veranstalter schon gut. Man ist ja stolz, wenn gute Reiter, die auf so vielen Turnieren starten, herkommen – und dann auch noch so etwas sagen.“

