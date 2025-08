Wie die Bahnhofstraße Krumbach sich im Laufe der Zeit veränderte

Straßen dienen gemeinhin als Transportwege, helfen bei der Orientierung, sind zielgerichtet. Straßen führen nicht nur „von A nach B“, sie bieten Kommunikationsmöglichkeiten, haben Geschichte, bergen Geschichten und prägen eine Kommune entscheidend. Straßen haben ein Gesicht. Und werden durch Um- und Ausbauten sowie Sanierungsmaßnahmen einer „Gesichtskosmetik“ unterzogen, wie es aktuell in der Bahnhofstraße in Krumbach geschieht. Die Verkehrsteilnehmer in der Stadt erfahren die Auswirkungen und erleben dies noch etliche Monate. Andererseits sind Wasserleitungsbau, von Kanalsanierung und Erneuerung der Fahrbahndecke wichtig für eine intakte Infrastruktur. So ist die Bahnhofstraße in Krumbach wesentliche Hauptverkehrsachse in Nord-Südrichtung zwischen Günzburg und Memmingen.

Manfred Keller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B300 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis