Unfall beim Ausparken führte in Krumbach zu hohem Sachschaden

In Krumbach hat ein Autofahrer am Donnerstagabend während dem Ausparken ein anderes Fahrzeug übersehen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Michael-Faist-Straße vorwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. (AZ)

