Der WTC Thannhausen stellt äußerst treffsichere Trapschützen

Plus Wenn es ums Wurfscheibenschießen geht, ist der WTC Thannhausen eine große Nummer in Bayern. Überhaupt schneidet der Gau Krumbach auf Landesebene gut ab.

Die als Großveranstaltung über mehrere Wochen laufenden bayerischen Meisterschaften der Sportschützen sind zu Ende gegangen. Die erfolgreichsten Teilnehmer aus dem Gau Krumbach auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück waren die Wurfscheibenschützen, wie Gausportleiter Bernhard Fendt bilanziert. Hier erreichten Mitglieder des WTC Thannhausen Spitzenplätze.

Im Herren III-Einzel erreichte Rudolf König den dritten Platz. Hubert Dippold vom gleichen Verein kam auf Platz sieben bei 25 Startern. In der Herrenklasse IV holte Christian Weber ebenfalls Bronze bei 34 Startern. Rainer Woitun kam auf Platz fünf.