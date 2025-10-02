Glasfaserausbau: Diese Firma übernimmt die Arbeiten in Ellzee

Die Gemeinde Ellzee, die am Förderprogramm „Gigabit-Richtlinie 2.0“ des Bundes teilnimmt, hat die Arbeiten für den Breitbandausbau nun an die Firma „DSLmobil GmbH“ aus Asbach-Bäumenheim vergeben. Mit einer Angebotssumme von rund 1,95 Millionen Euro war das Unternehmen das wirtschaftlichste von insgesamt drei Anbietern, wie die Bürgermeisterin Gabriela Schmucker die Ergebnisse der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage zusammenfasst.

Insgesamt wird der Glasfaserausbau laut Schmucker mit voraussichtlich 50 Prozent vom Bund und voraussichtlich 40 Prozent vom Freistaat gefördert. Der mutmaßliche Eigenanteil der Gemeinde werde dann bei rund 195.000 Euro liegen, so die Bürgermeisterin. „Im gesamten Gemeindegebiet wurden 485 Adressen für einen Breitbandausbau ermittelt“, sagt sie über das Prozedere. Dabei habe es keinen Unterschied zwischen den Ortsteilen gegeben, vielmehr sei das maßgebliche Kriterium gewesen, „in welchen Haushalten keine ausreichende Leitung zur Verfügung steht.“

Wann es mit den Bauarbeiten losgeht, darüber hat die Bürgermeisterin noch keine Informationen, wie sie erklärt. „Ich hoffe, dass jeder zufrieden ist mit der Leistung seines Internets“, hofft Gabriela Schmucker nach Realisierung des Ausbaus. Es handle sich um eine Investition nicht nur in die Zukunft der Kommune, sondern auch im Hinblick auf ein künftiges Gewerbegebiet.