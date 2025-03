Mann wird bei Betriebsunfall in Waltenhausen verletzt

Verletzt worden ist ein Mann am Freitagnachmittag bei einem Betriebsunfall in Waltenhausen. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, kippte ein schweres Arbeitsgerät um, sodass der Mann am Bein verletzt wurde. Der Mann arbeitete allein beteiligt mit einem Gabelstapler. Im Rettungseinsatz war unter anderem die Krumbacher Feuerwehr. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Memminger Klinik geflogen. (adö)

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waltenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis